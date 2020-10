Christian Seifert spricht über Zukunftspläne – Nach DFL-Aus "definitiv" kein Wechsel zum DFB 

Der scheidende DFL-Geschäftsführer Christian Seifert plant nach dem Ablauf seines Vertrages keine Tätigkeit bei einem Verein oder beim Deutschen Fußball-Bund. "Eine Tätigkeit bei einem Klub wäre nicht das neue berufliche Kapitel, das ich anstrebe", sagte Seifert der Bild. Auch einen Wechsel zum DFB "in welcher Rolle auch immer schließe ich definitiv aus". Derzeit stehe noch nicht fest, was der 51-Jährige ab Sommer 2022 machen möchte: "Mein Vertrag läuft ja noch eine sehr lange Zeit, es liegt in der Natur der Sache, dass ich mich noch nicht allzu sehr mit der Zeit danach beschäftigt habe."

Seifert hatte Fußball-Deutschland mit der Ankündigung seines Rücktritts in 20 Monaten geschockt. Der langjährige DFL-Manager hatte weltweit Respekt dafür erhalten, wie er die Bundesliga durch die Corona-Krise gesteuert und als erste Spitzenliga wieder in den Spielbetrieb geführt hatte. "Der Ausstieg von Christian Seifert wird im Jahr 2022 ein herber Verlust für die Bundesliga sein. Ich kann nur mit höchstem Respekt von seiner Arbeit sprechen", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Einen Mann wie Seifert, "der so lange auf so hohem Niveau für den Fußball gearbeitet hat, 1:1 zu ersetzen" sei "ein schwieriges Unterfangen".