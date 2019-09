Freiburg-Coach Streich zofft sich mit Keeper Schwolow: "Nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen"

Christian Streich hat nach dem 3:0-Sieg des SC Freiburg bei der TSG 1899 Hoffenheim einen Disput mit seinem Torhüter Alexander Schwolow eingeräumt. Der Trainer und der Keeper hatten in der ersten Halbzeit des Bundesliga-Spiels am Sonntag eine gestenreiche Auseinandersetzung über größere Entfernung geführt. „ Ich war mit was nicht einverstanden. Er war dann nicht einverstanden mit mir “, sagte Streich am Sonntagabend bei der Pressekonferenz und fügte auf seine gewohnt trockene Art hinzu: „ Und dann geht's weiter. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch nicht in Freiburg .“

Freiburg klettert an den Bayern vorbei

Insgesamt überzeugten die Freiburger allerdings in Hoffenheim und ließen den Gastgebern keine Chance. Durch Tore von Christian Günter, Jannik Haberer und Nils Petersen siegten die Breisgauer auch in dieser Höhe verdient gegen schwache Hoffenheimer. Durch den Erfolg kletterten die Freiburger in der Tabelle sogar am FC Bayern vorbei auf Platz drei. „Wir sind richtig zufrieden heute - ein toller Auftritt“, lobte SC-Sportvortsand Jochen Saier sein Team. „Gegen einen starken Gegner so ein Ergebnis hinzulegen - so ein verdienter Sieg tut uns richtig gut“, meinte Saier und warnte zugleich: „Wir wissen schon, wie eng das noch alles wird.“