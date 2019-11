Christian Streich über den Bodycheck von David Abraham: "Ein netter Kerl, aber nur nicht auf dem Kickplatz"

Freiburg -Trainer Christian Streich hat nach dem viel beachteten Rempler von Eintracht Frankfurts Kapitän David Abraham erneut zur Gelassenheit aufgerufen . „Wir müssen das einordnen und runterfahren“, sagte Streich bei einer Veranstaltung der DFB-Kulturstiftung am Dienstag in Freiburg mit Schauspieler Matthias Brandt, von der unter anderem auch die Bild-Zeitung berichtete.

Abraham sei laut Streich „kein böser Mensch, er ist ein netter Kerl, aber nur nicht auf dem Kickplatz". Im Rahmen der Podiumsdiskussion "Spielkultur" machte der Trainer der Breisgauer allerdings keinen Hehl daraus, dass ihm die Schlagzeilen rund um diese Aktion nicht in den Kram passen. "Es nervt mich, dass ich jetzt wieder in so einen Sch... involviert bin. Das ist nicht schön, wenn du dann am Montagmorgen die Zeitung liest und da liegst du dann auf dem Titelblatt auf dem Rasen."