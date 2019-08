Freiburg-Trainer Streich in Paderborn mit Bier-Becher geworfen: "Eine Sauerei"

Eigentlich hatte Christian Streich allen Grund, sich zu freuen. Sein SC Freiburg hatte gerade in der 90. Minute durch Neuzugang Kwon Chang-hoon das 3:1 erzielt und damit dem starken Aufsteiger SC Paderborn endgültig den Zahn gezogen. Zweites Spiel, zweiter Sieg für die Breisgauer, die einen optimalen Saisonstart hinlegten. Streich aber konnte nicht jubeln über das Tor des Südkoreaners - weil an der Seitenlinie plötzlich Hektik ausbrach.

Freiburg-Trainer Streich sauer nach Becher-Wurf: "Das macht man einfach nicht"

Was war passiert? Streich war während des Freiburger Angriffs von einem Fan mit einem Bier-Becher beworfen worden. Der Trainer gestikulierte in Richtung der Paderborner Bank, erklärte einem Betreuer mit Händen und Füßen, was passiert war. Getroffen wurde der 54-Jährige nicht, nur ein wenig Flüssigkeit erwischte ihn. Alles halb so schlimm, gestand Streich später - auch wenn er im ersten Moment sichtlich verärgert war.