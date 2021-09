Streich klettert mit Megafon auf die Tribüne: SC Freiburg nimmt Tränen-Abschied vom Dreisamstadion

"25 Jahre hier, das ist eine extrem lange Zeit", sagte der emotional extrem berührte und nach Worten suchende Streich bei DAZN: "Ich habe hier jeden Tag gearbeitet." Dass die Fans seinen Namen sangen, habe er "genießen können", meinte der Trainer mit den Tränen kämpfend, eine große Abschiedsfeier im weiteren Verlauf schloss er aber aus: "Wir feiern nicht. Das ist genug jetzt - alles." Kapitän und SCF-Urgestein Christian Günter zeigte sich nach dem Spiel ähnlich angefasst: "Es war ein gebührender Abschluss in einem denkwürdigen Stadion. Es hat Spaß gemacht, heute auf dem Platz zu stehen. Ich glaube, wir haben den Druck umgesetzt in Energie."

Der EM-Teilnehmer ließ seinen Blick aber auch schon in Richtung des neuen Europa-Park Stadions wandern, wo es am 16. Oktober gegen RB Leipzig erstmals um Bundesliga-Punkte gehen wird: "Ich glaube, wenn man hier sieht, wie die Fans das leben und wie sie den Fußball lieben, dann mache ich mir gar keine Sorgen, dass es im neuen Stadion genau so wieder aussehen wird. Wir werden auf dem Platz genauso Gas geben. Wir werden es zu unserer Heimat machen. Davon bin ich komplett überzeugt." Man dürfe jetzt "noch etwas wehmütig sein", ab Montag gehe es aber darum, in der neuen Arena "Geschichte zu schreiben"