"Muss den Hut ziehen": Was Freiburg-Trainer Christian Streich an Schlusslicht Fürth imponiert 

Freiburg-Trainer Christian Streich bewundert die Moral des abstiegsbedrohten Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth. "Ich schaue ihnen total gerne zu. Wenn du so oft am Boden liegst und dann am 27. Spieltag so spielst - da muss ich den Hut ziehen", lobte der 56-Jährige die Franken nach dem 0:0 am Samstag. "Das musst du erstmal hinkriegen, wenn du ergebnismäßig so wenige Erfolgserlebnisse hast."

