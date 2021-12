"Neun Zehntel der Zeit in der Bundesliga": Streich nennt die größten Erfolge in 10 Jahren SC Freiburg

Am 29. Dezember 2011 übernahm Christian Streich beim SC Freiburg das Amt des Cheftrainers, nachdem sich die Breisgauer damals von Marcus Sorg getrennt hatten. Am kommenden Mittwoch feiert der Coach sein zehnjähriges Dienstjubiläum bei dem Bundesligisten, den er in der Hinrunde dieser Saison sensationell auf Platz drei der Tabelle führen konnte. Im Kicker-Interview hat der 56-Jährige nun über die größten sportlichen Momente in dem zurückliegenden Jahrzehnt und über Vergleiche mit Freiburgs einstigem Erfolgstrainer Volker Finke gesprochen. Anzeige

Angesprochen auf den größten Erfolg in seiner Zeit in Freiburg, fasste Streich zusammen: "Dass wir neun Zehntel der Zeit in der Bundesliga gespielt haben und im Jahr nach dem Abstieg Meister geworden sind." Im Rahmen der Möglichkeiten des SC Freiburg habe man Erfolg gehabt und so Fußball gespielt, dass "die Menschen gern zu uns ins Stadion kommen". In dem Interview lobte der in Weil am Rhein geborene Fußballlehrer vor allem das gute Klima innerhalb des gesamten Teams: "Wir sind und waren immer eine Gemeinschaft. Dieser Begriff ist leicht ausgesprochen, Gemeinschaft im positiven Sinne zu leben ist aber nicht so einfach."

Streich ist es in den vergangenen zehn Jahren gelungen, eine neue Freiburger Ära zu prägen - so wie einst Volker Finke, der den Sport-Club insgesamt 16 Jahre lang am Stück trainierte und den Verein 1993 erstmals in die Bundesliga führte. Mit einem klaren "Nein" beantwortete der heutige Freiburg-Übungsleiter die Frage, ob der Finke-Rekord für ihn vorstellbar wäre.

Streich lüftet Reise-Wunsch: "Am liebsten ein halbes Jahr durch Indien laufen"