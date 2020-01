Ex-HSV-Coach Christian Titz hat große Ziele mit Rot-Weiss Essen: "Verein will nach oben"

Christian Titz hat sich als Trainer beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen ambitionierte Ziele gesetzt. "Jeder von uns, der im Fußball arbeitet, will so hoch wie möglich tätig sein. Aber wir haben hier viele Faktoren, die total interessant sind", sagte der 48 Jahre alte Trainer des Traditionsvereins der Bild. "Nur muss jedem klar sein, dass der Regionalliga-Aufstieg der schwierigste ist, das hat die Vergangenheit gezeigt und man sieht es auch in dieser Saison. Würde dies in Zukunft gelingen, reden wir von einem Verein, dessen Entwicklungsmöglichkeiten über die 3. Liga hinausgehen können." Als finanzkräftiger Investor unterstützt Mode-Unternehmer Sascha Peljhan die Essener.