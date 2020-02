Ex-Bundesliga-Profi Christian Träsch über seine ersten Dubai-Eindrücke: "Viel Prunk und schnelle Autos"

Über 200 Bundesligaspiele absolvierte Christian Träsch für den VfB Stuttgart und den VfL Wolfsburg, ehe er 2017 in seine Heimat nach Ingolstadt zurückkehrte. In der Hinrunde der vergangenen Saison musste er aufgrund eines Kreuzbandrisses jedoch passen, kam 2018/19 so nur auf elf Einsätze in der zweiten Liga für den FC Ingolstadt. Im Sommer war für Träsch dann Schluss, sodass der zehnfache deutsche Nationalspieler arbeitslos wurde und sich zuletzt beim unterklassigen VfB Eichstätt fit hielt.

Obwohl er seine Karriere eigentlich in Ingolstadt ausklingen lassen wollte, hat sich Träsch nun doch noch einmal in ein neues Fußball-Abenteuer gestürzt. Anfang Februar wurde offiziell bekanntgegeben, dass sich der ehemalige Bundesliga-Profi bis zum Saisonende 2019/20 Al-Wasl Sports Club in Dubai angeschlossen hat. Über diesen überraschenden Schritt hat der 32-Jährige nun im Interview mit SPORT1 gesprochen.

Träsch strebt in Dubai ein ganz normales Leben an

Aktuell wohnt Träsch im Hotel. Sobald er sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten einigermaßen eingelebt hat, soll seine Familie ihm nachfolgen. "Es gibt viel Prunk und schnelle Autos. Aber das ist da der Alltag", schildert der Rechtsverteidiger seine ersten Eindrücke, die er in Dubai gesammelt hat. Da er und seine Familie generell nicht so gestrickt sei, werden sie in ihrer neuen Heimat allerdings ein ganz normales Leben führen. "Natürlich haben wir das Meer vor der Haustür und eine Wettergarantie", räumt Träsch ein.

Das Geld war für den DFB-Kicker nicht der entscheidende Punkt, der diesen Wechsel begünstigt hat. "Wenn es mir darum gegangen wäre, dann hätte ich irgendwo anders hingemusst. Aber natürlich war das Angebot finanziell auch lukrativ", erläutert Träsch. Man dürfe sich aber nicht vorstellen, dass die Verantwortlichen des Klubs mit dem Geld um sich werfen.

"Nicht enttäuscht, dass der FC Bayern nicht angerufen hat"

Trainer bei Al-Wasl ist übrigens ein alter Bekannter: der Rumäne Laurentiu Reghecampf, der sich einst unter anderem bei Energie Cottbus oder dem 1. FC Kaiserslautern einen Namen gemacht hatte. "Wir freuen uns riesig auf die nächsten Monate, auf neue Menschen und das Leben dort. Es ist ein richtiges Abenteuer", weiß Träsch, der eigenen Angaben zufolge auch Anfragen aus der 2. und 3. Liga sowie aus Österreich hatte. Er sei nicht nicht enttäuscht, dass der FC Bayern nicht angerufen habe, so Träsch mit einem leichten Augenzwinkern.