Christoph Baumgartner von der TSG Hoffenheim: Immer steil bergauf

Wenn die TSG Hoffenheim in den vergangenen Wochen gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchte, war auch Christoph Baumgartner nicht weit. Der erst 20-jährige Österreicher ist in der Nach-Corona-Zeit so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt des Angriffsspiels und mitverantwortlich für die Europa-League-Träumereien der Kraichgauer. Mit einem Sieg gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr, im LIVETICKER) könnten die Hoffenheimer einen weiteren Schritt in Richtung Europa machen – und ganz sicher wird auch Baumgartner wieder seinen Teil dazu beitragen wollen.

Baumgartner kennt derzeit eigentlich nur eine Richtung: Immer nach vorn. Sowohl auf dem Platz als auch in seiner Karriere. Stillstand ist Rückschritt. Aus diesem Grund wechselte er bereits im Sommer 2017 aus der Jugendakademie des AK St. Pölten in Österreich ins Nachwuchsleistungszentrum der TSG Hoffenheim, die für die herausragende Jugendarbeit bekannt ist. Schwergefallen sei ihm der Schritt damals nicht, sagte Baumgartner einmal. "Ich war schon früh im Internat. Natürlich muss man auf vieles verzichten, aber es lohnt sich. Wenn ich solch eine Chance bekomme, muss ich es einfach versuchen." Er lehnte damals sogar ein attraktives Angebot von RB Leipzig ab, weil ihm das Spielsystem der Hoffenheimer mehr zusagte.

Baumgartner: Messi und Özil als Vorbilder Mit Erfolg. Ende der vergangenen Saison verschaffte Julian Nagelsmann ihm seine ersten beiden Bundesliga-Einsätze, nachdem er zuvor nur in der Regionalliga-Mannschaft der TSG zum Einsatz kam. In der U19-Bundesliga stach er zuvor in zwei Jahren heraus – dort beobachtete Borussia Dortmund ihn intensiv. Eine große Eingewöhnungszeit brauchte er in Deutschland nicht. Seine fehlende Robustheit machte er auf dem Platz durch seine Eleganz weg. Auch in der Bundesliga tänzelt er mitunter durch die gegnerischen Reihen, traf in dieser Saison in 24 Einsätzen sechs Mal – durfte zuletzt auf der Zehn ran. „Das ist meine Lieblingsposition. Ich spiele auch gern auf der Acht, aber im Nachwuchs war ich eigentlich immer Zehner“, erklärte er zuletzt dem Kicker. Selbst auf den Außenbahnen kam er immer mal wieder zum Einsatz.

Baumgartners große Stärken? Die beschrieb er einmal selbst: „Die Technik, die Übersicht, das Tempo und meine Dribblings.“ Durchaus selbstbewusst für einen Jungprofi, doch Baumgartner kommt tatsächlich immer wieder in gute Abschlusssituationen, ist aber vor allem für die Spieleröffnung enorm wichtig. Seiner Spielintelligenz ist für einen 20-Jährigen weit ausgeprägt, er sieht Räume frühzeitig und kann so seine Mitspieler immer wieder in Szene setzen. Ähnlich wie es seine großen Vorbilder Lionel Messi, Mesut Özil und Kevin de Bruyne tun. Vor dem Tor hapert es hingegen immer mal wieder. „Ich muss noch ruhiger und cooler bleiben“, erklärt er selbst. „Auch in Sachen Cleverness im Zweikampf muss ich noch zulegen. Ich gehe schon nicht mehr so viel auf den Boden wie früher mit Tacklings, sondern versuche, auf den Beinen zu bleiben und mehr und mehr mit dem Körper zu arbeiten“, sagte er dem Kicker.

Baumgartner träumt von Nationalmannschaftsdebüt Das dürfte er vor allem aus dem letzten Bundesliga-Spiel unter Nagelsmann mitgenommen haben. Bei einer bitteren 2:4-Niederlage flog er mit Gelb-Rot vom Platz, was der heutige RB-Leipzig-Trainer ihm vorhielt. Inzwischen ist er nicht der mehr unerfahrene Jungspund. „Ich denke, mein Standing in der Mannschaft und im Verein hat sich im vergangenen Jahr schon sehr positiv entwickelt“, behauptete er selbst zuletzt.