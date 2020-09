Christoph Daferner schießt sich bei Dynamo Dresden ein

Anzeige

Dresden. Stürmer werden vor allem an Toren, Mannschaften an Siegen gemessen – so war der 5:1 (2:1)-Erfolg gegen die Dänen von HB Köge für Mittelstürmer Christoph Daferner und seine neuen Mannschaftskameraden von Dynamo Dresden ein sehr gelungener Auftritt.

Der vom SC Freiburg verpflichtete Angreifer, der am Mittwoch in der Walter-Fritzsch-Akademie 74 Minuten mitspielte, konnte dabei besonders auf sich aufmerksam machen, denn er erzielte seine ersten beiden Tore für die Schwarz-Gelben.

„Mir persönlich gibt das natürlich Selbstvertrauen, aber ich finde es vor allem wichtig für uns als Mannschaft, dass wir das erste Spiel gewonnen haben“, sagte der 22-Jährige nach Spielschluss. Er freute sich, dass dies auch deutlich gelungen war.

Drei Tore nach Standards

Zwar hatte der 1,89 Meter große Ex-U20-Nationalspieler nach seiner Auswechslung irgendwie das letzte Tor von Simon Gollnack verpasst, doch auch so war er zufrieden, dass es kein mühsames, knappes Ding geworden war: „Das war das Ziel vor dem Spiel. Dass wir uns belohnen für die Arbeit. Wir haben in der letzten Woche noch einmal intensiv daran gefeilt, uns im Spiel mit Ball, im Spielaufbau zu verbessern, aber auch im letzten Drittel, damit wir da noch zwingender werden, die Abschlüsse suchen.“

Zwar fielen die ersten drei der fünf Tore nach Standards, doch hatte Dynamo auch aus dem Spiel heraus einige gute Chancen: Bei Daferners 4:1 (74.) gelang es dann auch erstmals, einen schönen Spielzug gekonnt und erfolgreich abzuschließen: Panagiotis Vlachodimos, Jonathan Meier und Julius Kade leisteten die Vorarbeit, Daferner vollendete die Ballstafette mit einem Flachschuss ins lange Eck.

So konnte er zeigen, dass er nicht auf ruhende Bälle wie beim 2:0 (33.) angewiesen ist, als er den von Patrick Weihrauch herausgeholten Foulstrafstoß verwandelt hatte. Dass er sich da den Ball genommen und ihn ins Netz gedonnert hatte, begründete er damit, jede Gelegenheit nutzen zu wollen: „Ich fand es super, dass mir Patrick den Ball überlassen hat. Als Stürmer will ich natürlich Tore schießen.“

Neuling lobt das Klima im Verein

Ob er das auch künftig tun darf, wenn Elfmeter anfallen, ist aber noch offen: „Das war diesmal spontan. Das muss man noch festlegen, wer dann schießt“, sagte Daferner. Dass er die Verantwortung nicht scheut und auch trifft, das hat er nun bewiesen und sich so auch als Kandidat ins Gespräch gebracht. Den aus Pöttmes im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben stammenden Kicker erfüllten seine beiden Treffer mit Genugtuung. Ihm war es wichtig, dem Trainerteam und den Mannschaftskameraden seine Abschlussqualitäten endlich in einem Wettkampf – auch wenn es nur ein Testspiel war – zeigen zu können.

Keiner habe nach den ersten vier Testspiel-Niederlagen die Nerven verloren, erklärte Daferner zufrieden: „Ich muss sagen, dass die Teamkollegen und die Vereinsverantwortlichen uns Vertrauen geben, sie glauben an unsere Fähigkeiten. Es war klar, dass im neuen Umfeld am Anfang noch nicht alles klappt: Da muss man einfach ruhig im Kopf bleiben, alles richtig einordnen und darf auch nicht hektisch werden. Man muss ruhig arbeiten – das haben wir gemacht und werden es auch die nächsten zwei Wochen tun. Dann sind wir gut vorbereitet für die Punktspielrunde beziehungsweise für den Pokal.“

Dass der klare Sieg gegen Köge auch kein Geschenk, sondern harte Arbeit war, konnte jeder sehen, der das Spiel als handverlesener Zaungast oder im Internet-Livestream verfolgte. Die Männer von der Ostseeinsel Seeland traten aggressiv auf, mussten erst niedergekämpft werden. So sah es auch Christoph Daferner: „Das war ganz interessant, sie haben Eins-gegen-eins gespielt. Für uns war es etwas schwieriger. Aber in der Punkterunde kann es auch passieren, dass wir so angelaufen werden und dann Lösungen brauchen. Deswegen war es auch ein ganz guter Test.“