Christoph Daum bestätigt Kontakt zu Bristol City wegen Trainer-Job: "Interessante Herausforderung"

Nach drei Jahren ohne Trainer-Job steht Christoph Daum offenbar vor einem Comeback auf der Bank. Nachdem die Bristol Post berichtet hatte, dass sich der 66-Jährige beim englischen Zweitligisten Bristol City für den Trainer-Posten ins Gespräch gebracht hat , bestätigte Daum gegenüber Sport1 nun einen Kontakt mit den Verantwortlichen des Tabellenzwölften der Championship: "Ja, es ist richtig, dass ein in Bristol lebender Freund den Kontakt zu Bristol City hergestellt hat."

Daum: Bristol-Klubboss hat Interesse signalisiert

Bisher hätten mit dem Verein zwar noch keine grundlegenden Gespräche stattgefunden. Der Klubboss Mark Ashton habe allerdings Interesse signalisiert "und der Sohn des Eigners John Lansdown hält mich ebenfalls für einen geeigneten Kandidaten als Cheftrainer für Bristol City", so Daum. "Bisher wurde das wechselseitige Interesse ausgetauscht und die nächsten Tage werden zeigen, inwieweit alles konkret wird", erklärte er.

Bei den "Robins" wurde der langjährige Trainer Lee Johnson jüngst entlassen. Er hatte mit dem Klub alle vier Spiele nach dem Re-Start im Unterhaus der Premier League verloren und so die Chancen auf die Aufstiegsplayoffs weitgehend verspielt. Vorerst übernahm Co-Trainer Dean Holden, mittelfristig soll aber eine andere Lösung gefunden werden.

"Wir wurden mit Bewerbern überschwemmt - international, national; Trainer, Manager aus aller Welt", äußerte sich Klub-Boss Ashton im Vereins-TV. Man befasse sich derzeit vor allem mit Kandidaten aus Kontinentaleuropa, weil vergleichbare Klubs in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht haben - namentlich genannt werden Norwich City mit Daums Landsmann Daniel Farke (im gelang im Vorjahr der Aufstieg) und der FC Brentford, der unter dem Dänen Thomas Frank zurzeit eine starke Saison spielt.

Daum interessiert an England-Job – "egal ob Premier League oder Championship"

Daum war zuletzt bis September 2017 Trainer der rumänischen Nationalmannschaft, wo er nach der verpassten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018 entlassen wurde. Nun ist er aber offenbar bereit für eine neue Aufgabe. "Bristol City ist ein Klub mit begeisterten Fans, einer hervorragenden Infrastruktur und soliden Strukturen", sagte Daum. "Der englische Fußball, egal ob Premier League oder Championship ist hervorragend organisiert. Dort gestaltend mitzuwirken sehe ich als eine interessante Herausforderung an."

Daum war in seiner langen Trainerlaufbahn unter anderem beim 1. FC Köln, dem VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt tätig, arbeitete zudem in Belgien, der Türkei und Österreich. Mit Stuttgart wurde er 1992 Deutscher Meister. Mit Fenerbahce und Besiktas Istanbul und mit Austria Wien konnte er ebenfalls nationale Titel gewinnen. Im Jahr 2000 war er designierter Nachfolger von Bundestrainer Erich Ribbeck. In einem der größten Skandale der deutschen Fußball-Geschichte wurde ihm allerdings Kokain-Konsum nachgewiesen, weshalb statt seiner Rudi Völler die Ribbeck-Nachfolge antrat.