Party im ICE: Frankfurt-Fans überraschen Christoph Daum bei Zugfahrt mit Gesangseinlage

Sie haben ihn nicht vergessen: Anhänger von Eintracht Frankfurt haben am Samstagnachmittag nach dem späten 1:1-Ausgleich von Timothy Chandler in Düsseldorf auf der Rückfahrt nach Frankfurt Ex-Coach Christoph Daum im Zug ertappt und ein Ständchen gesungen. Auf dem Rückweg von Düsseldorf nach Frankfurt kam es in einem ICE zu der besonderen Begegnung, als ein Dutzend Fans den ehemaligen Eintracht-Trainer unter den Fahrgästen entdeckte.