Christoph Daum kritisiert Türkei nach EM-Fehlstart: "Spieler wirken total gehemmt"

Der ehemalige Bundesliga-Trainer und Türkei-Experte Christoph Daum hat die bisherigen EM-Auftritte der türkischen Nationalmannschaft kritisiert. "Die türkischen Medien lassen zurecht kein gutes Haar am Team, weil man bei der individuellen Klasse viel mehr erwarten durfte", schrieb der 67-Jährige in einem Beitrag der Welt am Sonntag.

Daum ergänzte: "Ich hatte gerade nach den starken Leistungen in den WM-Qualifikationsspielen beim 4:2 gegen die Niederlande und beim 3:0 in Norwegen fest damit gerechnet, dass die Mannschaft voller Selbstvertrauen in die EM startet. Ich habe aber noch nie eine türkische Nationalelf gesehen, die so ohne Selbstbewusstsein und Gegenwehr gespielt hat. Die Spieler wirken total gehemmt und haben es einfach geschehen lassen."

Das Team von Coach Senol Günes hat seine ersten beiden Spiele bei der Europameisterschaft verloren und dabei kein Tor erzielt. An diesem Sonntag trifft die Mannschaft in Baku auf die Schweiz. Daum hat in seiner Trainerkarriere mehrmals in der Türkei gearbeitet und dort Fenerbahce Istanbul, Besiktas Istanbul und Bursaspor trainiert.