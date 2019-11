Christoph Daum lobt RB Leipzigs Nagelsmann: „Macht Spieler besser“

Presse, Funk, Fernsehen berichten großvolumig über Sie und den FC Diabetologie. Zufrieden?

Ja, aber wir müssen am Ball bleiben. In der Öffentlichkeitsarbeit, in der Vorbeugung und bei der Bekämpfung von Diabetes. In Deutschland gelten rund sieben Millionen Menschen als zuckerkrank. Es gibt jährlich 40.000 Amputationen und 2500 Erblindungen, Tausende sterben an den Folgen von Diabetes.