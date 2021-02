Christoph Daum vor Rückkehr zu Fenerbahce Istanbul? Trainer-Legende reagiert auf Gerüchte

Fenerbahce Istanbul steckt aktuell in einer leichten Formkrise. Bisher hatte die Verpflichtung von Mesut Özil noch nicht den gewünschten Effekt. Wie türkische Medien berichten, steht Trainer Erol Bulut in der Kritik. Als möglicher Nachfolger fällt oft der Name Christoph Daum. Der deutsche Coach reagiert gegenüber "Bild" auf die Gerüchte.