Christoph Daum: Shirt-Aktion des DFB zu Katar "ein Ausrufezeichen" – Fehler "nicht beim Video"

Der frühere Bundesliga-Trainer Christoph Daum hat die Shirt-Aktion der deutschen Nationalmannschaft gegen WM-Gastgeber Katar vor dem Länderspiel gegen Island (3:0) gelobt. "Das ist ein Ausrufezeichen, das nochmal Druck auf Katar macht", sagte der 67-Jährige im "Doppelpass" von Sport1 und hob vor allem den Input der Spieler hervor, die die Botschaft "Human Rights" gezeigt hatten. "Den Spielern wird oft vorgeworfen, dass sie keine politischen Interessen haben, dass sie apolitisch sind, deshalb finde ich es mehr als bemerkenswert, dass sie eine klare, deutliche Stellung bezogen haben", lobte Daum, der auch die Verärgerung über ein vom DFB in den sozialen Medien verbreitetes Making-Of-Video kommentierte. "Der Fehler ist nicht beim Video gemacht worden", so Daum. "Sondern vor zehn Jahren bei der Vergabe nach Katar." Anzeige

Ihm würden "noch heute alle Vorstellungen" fehlen, "wie Katar den Zuschlag bekommen konnte", sagte Daum. Zwar habe das umstrittene Emirat eine fußballbegeisterte Bevölkerung, "sonst spricht wenig dafür, die WM nach Katar zu vergeben. Da hätte man rechtzeitig die Vergabe rückgängig machen müssen", erklärte der frühere Köln-, Stuttgart- und Leverkusen-Trainer, der damit die Argumentation von Nationalspieler Joshua Kimmich aufnahm, der mit einer ähnlichen Begründung einen von manchen geforderten Boykott des Turniers ablehnte.

"Generell bin ich der Meinung, dass wir für einen Boykott zehn Jahre zu spät dran sind", sagte der Bayern-Spieler mit Blick auf die umstrittene Vergabe des Turniers durch den Weltverband FIFA im Dezember 2010. "Im Fußball hat man die Chance, auf Dinge hinzuweisen. Da sehe ich nicht nur uns in der Pflicht, sondern auch andere Teile der Bevölkerung“, so Kimmich. "Es sind von Amnesty International und von Transparency International schon viele Veränderungen zum Positiven aufgezeigt worden", sagte Daum, der deshalb die Aktionen der Nationalmannschaften von Deutschland, Norwegen, den Niederlanden und Co. als wichtiges Zeichen wertet. Aufgrund der von den Nichtregierungsorganisationen genannten Verbesserungen gehe er "davon aus, dass sich etwas verändert".

Amnesty lobt DFB-Aktion: "Öffentlichkeitswirksames Zeichen"

Auch Amnesty International hatte die Geste der Nationalspieler gelobt. "Die Trikot-Aktion der deutschen Nationalmannschaft setzt ein öffentlichkeitswirksames Zeichen für Menschenrechte. Die Zeiten, in denen Sport unpolitisch zu sein hatte, sind vorbei", sagte dazu Julia Duchrow, Stellvertreterin des Generalsekretärs in Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur. "An den gravierenden Menschenrechtsverletzungen in Katar ändert sich jedoch erst etwas, wenn aus der symbolischen Geste praktische Konsequenzen folgen", sagte Duchrow: "Amnesty fordert Mannschaften und Verbandsfunktionäre dazu auf, sich zu informieren, wo sie spielen, trainieren und sich aufhalten werden, und ihre Stimme und ihren Einfluss geltend zu machen, um sicherzustellen, dass die Rechte von Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten geschützt werden."