Bericht: Trainer-Ikone Christoph Daum bietet sich englischem Zweitligisten Bristol City an

Beinahe drei Jahre ist es inzwischen her, dass Christoph Daum zuletzt als Trainer an der Seitenlinie stand. Im September 2017 kam seine Zeit als rumänischer Nationaltrainer nach der verpassten WM-Qualifikation zu einem jähen Ende . Seither ist der inzwischen 66-Jährige vereinslos, inzwischen aber offenbar auf der Suche nach einem neuen Engagement: Wie die Bristol Post berichtet, soll sich Daum beim englischen Zweitligisten Bristol City für den vakanten Trainer-Job angeboten haben.

Bristol-City-Boss: "Wir wurden mit Bewerbern überschwemmt"

"Wir wurden mit Bewerbern überschwemmt - international, national; Trainer, Manager aus aller Welt", äußerte sich Klub-Boss Mark Ashton zur Trainersuche im Vereins-TV. Mit einer Entscheidung werden sich die Südwestengländer wohl bis nach Saisonende Zeit lassen. Ashton und Mehrheitseigentümer Steve Landsdown seien derzeit noch dabei, eine Shortlist auzustellen. Gespräche mit Kandidaten habe es noch keine gegeben, versicherte Ashton. Man schaue sich aber vor allem in Kontinentaleuropa an, weil vergleichbare Klubs in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen gemacht haben - namentlich genannt werden Norwich City mit Daums Landsmann Daniel Farke (im gelang im Vorjahr der Aufstieg) und der FC Brentford, der unter dem Dänen Thomas Frank zurzeit eine starke Saison spielt.

Das Transfer-Fenster hat in diesem Sommer für einen Tag am 1. Juli und dann wieder ab dem 15. Juli geöffnet. Mit Leroy Sané (zum FC Bayern) und Thomas Meunier (zu Borussia Dortmund) sind schon einige namhafte Transfers über die Bühne gegangen. Der SPORT BUZZER zeigt alle Sommer-Zugänge der Bundesligisten im Überblick. ©

Daum blickt auf eine lange Karriere als Trainer zurück. In der Bundesliga war er für den 1. FC Köln, den VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt tätig. Mit Stuttgart wurde er 1992 deutscher Meister. Zudem war Daum international für mehrere Klubs in der Türkei, in Österreich und Belgien tätig und konnte ebenfalls einige nationale Titel gewinnen. Im Jahr 2000 sollte er Erich Ribbeck als Nationaltrainer beerben. Ihm wurde in einem der größten Skandale der deutschen Fußball-Geschichte aber der Konsum von Kokain nachgewiesen. Daher bekam statt seiner Rudi Völler den Posten.