Christoph Daum zur Torwart-Debatte um Neuer und ter Stegen: Uli Hoeneß war ein "Brandbeschleuniger"

Die Debatte um den Platz im DFB-Tor hat durch Uli Hoeneß eine völlig neue Ebene erreicht. Der Präsident des FC Bayern München griff Marc-André ter Stegen nach dessen öffentlich geäußerter Enttäuschung über mangelnde Einsatzzeiten im Tor der Nationalmannschaft heftig an, die der 67-Jährige offenbar als Kampfansage des Barcelona-Keepers an Weltmeister Manuel Neuer interpretiert hatte . Ter Stegen habe "keinen Anspruch" im DFB-Kasten zu stehen, erklärte Hoeneß wütend. Aussagen, für die er jetzt scharfe Kritik erntet.

Während Lothar Matthäus den FCB-Boss um eine Entschuldigung an ter Stegen bat, warf Ex-Bundesliga-Trainer Christoph Daum Hoeneß im "Doppelpass" von Sport1 vor, in der Diskussion wie ein "Brandbeschleuniger" gewirkt zu haben. Der 65-Jährige sieht zwischen Neuer und ter Stegen auch keinen Streit. "Ich sehe eine Enttäuschungs-Diskussion. Wir wissen nicht, was ter Stegen mit Joachim Löw besprochen hat, aber er hat seine Enttäuschung gezeigt", bei den letzten Länderspielen nicht zum Einsatz gekommen zu sein.