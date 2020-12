Spuck-Attacke von Gladbach-Profi Christoph Kramer gegen Eintracht Frankfurt? DFB-Kontrollausschuss ermittelt

Wegen des Verdachts einer Spuckattacke durch Ex-Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach ist der Deutsche Fußball-Bund (DFB) tätig geworden. "Der Kontrollausschuss untersucht den Vorgang", bestätigte Anton Nachreiner als Vorsitzender des Gremiums am Donnerstag in Frankfurt/Main. Ob ein Verfahren gegen den Mittelfeldspieler eingeleitet wird, ist allerdings offen. Zuvor hatten der Kicker und Bild darüber berichtet.

Bei den Vorwürfen geht es um eine Szene beim Bundesliga-Spiel am Dienstagabend zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, dass die Gladbacher dank eines Dreierpacks von Lars Stindl in der Nachspielzeit noch zum 3:3 ausglichen. Kramer soll in der 83. Minute in die Richtung seines Gegenspielers Sebastian Rode gespuckt haben.