Weltmeister-Kollege Kramer über Götze-Wechsel nach Eindhoven: "Der Spielstil in Holland passt zu ihm"

Auf der Suche nach einem neuen Klub ist Mario Götze bei der PSV Eindhoven fündig geworden. Die Entscheidung für den holländischen Topklub überraschte am Dienstag selbst viele Experten . Beim Europa-League-Teilnehmer unterschreibt der Ex-Dortmunder, der seit Juli ablösefrei war, einen Vertrag über zwei Jahre - und entscheidet sich bewusst gegen einen Verbleib in der Bundesliga, wo sich unter anderem Hertha BSC für den 28-Jährigen interessiert hatte.

Aus Sicht seines früheren DFB-Kollegen Christoph Kramer, der an der Seite des Ex-Dortmunders vor sechs Jahren Weltmeister wurde, trifft Götze mit PSV keineswegs die falsche Wahl. "Er wird es sich gut überlegt haben", sagte Kramer am Dienstagabend auf der SPORTBUZZER Network Light in der Strassenkicker Base in Köln. "Der Spielstil der holländischen Liga passt zu ihm. Roger Schmidt ist dort Trainer. Sie werden ein paar Mal miteinander geredet haben", erklärte der Gladbacher, der in der Saison 2015/16 in Leverkusen unter Schmidt aktiv war.