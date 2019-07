Christoph Kramer prophezeiht: Schalke 04 kommt zurück!

Lange in Abstiegsnot, 17 Niederlagen, am Ende Platz 14: Der FC Schalke 04 hat eine Katastrophen-Saison hinter sich. Weltmeister Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach glaubt, dass die Blau-Weißen schon in dieser Saison wieder oben mitspielen: "Die Schalker habe ich wieder auf dem Zettel. Sie werden sich zurückmelden", sagt Kramer im Kicker.