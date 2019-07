Trotz neuem Job als ARD-Experte: Christoph Metzelder wird Trainer-Praktikant bei Preußen Münster

Der frühere Nationalspieler Christoph Metzelder kehrt zu seiner ersten Station im Herrenfußball zurück. Im Rahmen der Trainerausbildung absolviert der 38-Jährige ein Praktikum beim Drittligisten Preußen Münster , für den Metzelder in der Saison 1999/2000 in der Regionalliga aktiv war. „Alle Teilnehmer des Lehrgangs waren angehalten, innerhalb ihres Netzwerks einen Verein zu finden. Ich habe auch mit Sebastian Kehl und Simon Rolfes gesprochen, habe für mich aber schnell die bewusste Entscheidung getroffen, dass es schöner und auch besser ist, mein Praktikum bei Preußen Münster zu machen“, wird Metzelder auf der Internetseite des Vereins zitiert.

Das fünfwöchige Praktikum ist in zwei Blöcke aufgeteilt. Zunächst wird der frühere Verteidiger bis Mitte August am täglichen Training teilnehmen. Ende September folgen zwei weitere Wochen.

Metzelder-Rückkehr zur ARD?

Seinen Rückzug als TV-Experte bei Sky hatte Metzelder in einem Interview mit der Haltener Zeitung im Juni mit seiner Ausbildung als Fußball-Lehrer begründet. Er erklärte, "nicht mehr als fester TV-Experte arbeiten" zu wollen und stattdessen "in den Profifußball zurückzukehren". Diesen Weg geht der ehemalige Nationalspieler also weiterhin. Ein Comeback im TV wird es wohl dennoch geben. Wie zunächst die Deutsche Presse-Agentur und nun die Bild berichteten, heuert die ARD den Trainer-Anwärter als Experten für den DFB-Pokal und die EM 2020 an. Lediglich die Bestätigung steht demnach noch aus.