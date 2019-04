Möglicher Schalke-Sportchef: Fans beleidigen Christoph Metzelder mit Banner

Die Fans des FC Schalke 04 haben sich in die Suche ihres Klubs nach einem neuen Sportdirektoren eingeschaltet – und den Kandidaten Christoph Metzelder mit einem Banner schwer beleidigt. Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt zeigte die Nordkurve der "Knappen" ein Plakat, auf dem der ehemalige Verteidiger als "Zeckenschwein" bezeichnet wurde – eine Anspielung auf seine Zeit beim Schalker Lokalrivalen Borussia Dortmund. Beim BVB stand er von 2000 bis 2007 unter Vertrag.

Metzelder gilt sowohl als möglicher Sportdirektor der Gelsenkirchener als auch als potenzieller Nachfolger von Reinhard Grindel als Präsident des DFB. Der Vizeweltmeister von 2002 äußerte sich am Samstag über die Gerüchte um seine Person, dementierte sie aber nicht. "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu diesen Themen momentan nicht öffentlich äußern will", betonte Metzelder in einem Interview mit dem Tagesspiegel.