Bestätigt: Christoph Metzelder hört als Sky-Experte auf - Das sind die Gründe

Nach sechs Jahren ist Schluss: Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder hört als Experte beim Pay-TV-Sender Sky auf. Das bestätigte der 38-Jährige auf Twitter und in einem Interview der Halterner Zeitung. Metzelder war gemeinsam mit Dietmar Hamann, Lothar Matthäus und Reiner Calmund als Fachmann der Bundesliga-Übertragungen beim Münchner Sender. Bereits seit längerer Zeit wurde vermutet, dass Sky zur neuen Saison eine Umbesetzung des Experten-Pools plant. Metzelder wurde seinerseits in den vergangenen Monaten mit einem Engagement bei Ex-Klub Schalke 04 in Verbindung gebracht, das mit der Tätigkeit bei Sky nicht vereinbar wäre.

Metzelder: "Ich möchte in den Profifußball zurückkehren"

Metzelder gibt als Grund für das Sky-Aus zeitliche Gründe an. Der Vizeweltmeister von 2002 lässt sich zurzeit in Hennef zum Fußballlehrer ausbilden, plant die Rückkehr in den Profifußball - und zwar in einer aktiven und nicht kommentierenden Rolle. "Der Vertrag ist nicht verlängert worden“, erklärte Metzelder der Halterner Zeitung. "Aber ich möchte auch nicht mehr als fester TV-Experte arbeiten. Ich habe in den letzten Wochen für mich entschieden, dass ich in den Profifußball zurückzukehren möchte."

"Vielen Dank für diese Zeit mit fantastischen Kollegen und Menschen im Stadion oder im Studio, am Tisch, hinter den Kameras, in den Redaktionen und rund um die Produktionen", schrieb der frühere Dortmund- und Real-Madrid-Profi auf Twitter.

Metzelder beim DFB und bei Schalke im Gespräch - auch Calmund hört bei Sky auf

Der 38-Jährige gilt nicht nur als möglicher neuer Sportdirektor beim FC Schalke 04 (an der Seite von Sportvorstand Jochen Schneider und Kaderplaner Michael Reschke), sondern auch als potenzieller Nachfolger von Reinhard Grindel als Präsident des DFB. Ein Dementi hat er bisher vermieden. "Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu diesen Themen momentan nicht öffentlich äußern will", sagte Metzelder im April im Berliner Tagesspiegel.

Auch Co-Experte Reiner Calmund, der Metzelder jüngst als DFB-Boss ins Gespräch gebracht hatte, wird nicht länger für Sky arbeiten. Das hatte der 70-Jährige bereits im April dem Kölner Express verraten. "Ich bin ein uneingeschränkter Fan der Bundesliga-Konferenz und werde das auch bleiben. Künftig gucke ich samstags nur nicht mehr in die Kamera, sondern zu Hause in die Glotze“, sagte Calmund.

Wer sitzt künftig als Sky-Experte am Tisch?

Wer künftig am Samstagnachmittag am Experten-Tisch von Sky sitzen wird, ist noch nicht bekannt. Im Gespräch für ein Sky-Engagement war zuletzt Heribert Bruchhagen. Der ehemalige Klubchef von Eintracht Frankfurt und dem Hamburger SV war bereits in der Saison 2016/17 für den Pay-TV-Sender tätig, soll aber nur für Talk-Sendungen wie Sky90 eingekauft werden. Als Kandidat für den Samstag gilt Dietmar Hamann, der bislang im Gespann mit Moderator Michael Leopold durch den Bundesliga-Sonntag führte.

