Übler Zusammenstoß: Chris Gloster muss Training bei Hannover 96 abbrechen

Von Verletzungen bleibt Hannover 96 in dieser Saison nicht verschont: Jüngstes Opfer ist Christopher Gloster, der die Nachmittagseinheit am Dienstag vorzeitig abbrechen musste. Der Linksverteidiger blieb nach einem heftigen Zusammenprall mit Sebastian Jung zunächst eine Zeit lang am Boden liegen, hielt sich dann den Nacken und wurde nach Rücksprache mit Trainer Mirko Slomka und dem Physio in die Kabine geschickt.

Sturz auf die Schulter

Nach rund 30 Minuten kam es zum Zusammenstoß des US-Amerikaners mit Rechtsverteidiger Jung. Der 19-jährige Gloster fiel unglücklich auf die Schulter und blieb zunächst am Boden liegen, seine Mitspieler erkundigten sich bei ihm nach seinem Wohlbefinden.

Als er aufstand, hielt sich Gloster den Nacken. 96-Coach Slomka erkundigte sich zweimal beim talentierten Defensivmann, ehe er ihn vorzeitig in die Kabine schickte. Wie schwer sich Gloster verletzt hat und was genau ihm passiert ist, steht noch nicht fest.