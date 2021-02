Christopher Grotheer kann seinen Skeleton-WM-Titel in Altenberg verteidigen

Altenberg. Christopher Grotheer vom BRC Thüringen hat seinen Überraschung-Titel vom Vorjahr bei der Skeleton-Weltmeisterschaft in Altenberg verteidigt. Der 28-Jährige, der in diesem Winter zuvor kein Weltcuprennen gewonnen und nur Platz drei in Innsbruck-Igels als bestes Ergebnis verbucht hatte, legte auf seiner Lieblingsbahn eine furiose Aufholjagd hin und raste mit zwei Laufbestzeiten am Freitag noch am führenden Russen Alexander Tretjakow vorbei.

Anzeige