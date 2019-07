Bienvenue, Christopher Nkunku! RB Leipzig verpflichtet Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain

Tuchel kündigt Transfer an

Nach dem 6:1-Testspielsieg bei Dynamo Dresden am Dienstagabend hatte PSG-Trainer Thomas Tuchel den Wechsel bereits angekündigt . Demnach hatte sich Nkunku schon am Montag von seinen Team-Kollegen verabschiedet. Tuchel verriet zudem, dass er dem 21-Jährigen zu einem Wechsel geraten habe. „Ich habe ihm gesagt, dass er einen Top-Club und einen Top-Trainer vorfinden wird“, berichtete Tuchel. Er habe ob des Verlustes von Nkunku allerdings auch ein weinendes Auge.

„Christopher Nkunku passt mit seinen Fähigkeiten sehr gut in unser Anforderungsprofil. Er ist ein dynamischer und im offensiven Bereich vielseitig einsetzbarer Spieler und erhöht damit auch die Variabilität in unserem Spiel. Wir freuen uns, dass sich dieser hochtalentierte Offensivspieler für unseren Klub entschieden hat und sind davon überzeugt, dass er uns mit seinen Qualitäten weiterhelfen wird", sagt Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche über den Neuzugang.

Seit Wochen Spekulationen

Bereits seit Wochen hatte es Gerüchte um eine Einigung zwischen Paris und Leipzig gegeben und Anfang Juli schien zwischen Clubs und Spieler bereits alles klar. Nach verschiedenen Medienberichten hatte sich der junge Franzose jedoch Bedenkzeit erbeten und sich schließlich für einen Wechsel zum Bundesliga dritten entschieden. Als letzten Schritt absolvierte Nkunku schließlich am Mittwoch den obligatorischen Medizincheck in Leipzig.

PSG trennt sich von mehreren Talenten

Zuletzt haben sich die Franzosen deshalb unter anderem von den Top-Talenten Giovani Lo Celso, Moussa Diaby und Timothy Weah getrennt. Weil die Roten Bullen mit Bruma ebenso eine Offensivalternative zum PSV Eindhoven abgegeben haben, spült nun also auch Nkunku Geld in die Kassen von Paris – dem Vernehmen nach zwischen 15 und 20 Millionen Euro, um ihn ein Jahr vor Auslaufen seines Vertrags loszueisen.

Die Roten Bullen bekommen dafür eine 1,75 Meter großes, athletisches Talent mit viel Zug zum Tor, das seine Stärken vor allem im Konterspiel sowie in engen Eins-gegen-eins-Situationen hat und auf den ersten Blick wie gemacht scheint für die in Leipzig angestrebte Fusion aus RB-DNA und Julian Nagelsmanns Offensiv-Spektakel.

22 Spiele in der Ligue 1

Unter Trainer Thomas Tuchel kam der 21-Jährige in der zurückliegenden Spielzeit der Ligue 1 auf drei Tore und zwei Vorbereitungen. Geboren östlich der französischen Hauptstadt in Lagny-sur-Marne und damit in der selben kleinen Gemeinde wie Manchester Uniteds Superstar Paul Pogba spielte Nkunku seit 2010 für PSG und entwickelte sich zu einem der größten Talente seines Jahrgangs, was unter anderem seine Einsätze für alle französischen Junioren-Nationalmannschaften ab der U16 verdeutlichen.