Bericht: BVB und Gladbach wollen Griechen-Talent Christos Tzolis – Transfer-Poker um PAOK-Profi?

Wie die Bild berichtet, sind sowohl Gladbach als auch Dortmund an einem Sommer-Transfer von Tzolis interessiert. Der 19 Jahre alte Linksaußen machte zuletzt in der Europa League auf sich aufmerksam, schaltete mit PAOK die PSV Eindhoven aus und traf sowohl beim 4:1 im Hinspiel als auch beim 2:3 im Rückspiel .

BVB hat wohl auch Malen weiter im Visier

In Dortmund würde ein neuer Linksaußen wohl vor allem dann notwendig, wenn es Jadon Sancho im Sommer endgültig in die Premier League zieht. Der 20-Jährige flirtete schon in den vergangenen Transferperioden mit einem Wechsel zu Manchester United. Womöglich machen die "Red Devils" im kommenden Sommer ernst. Dann steht dem Bericht zufolge neben Tzolis aber auch weiter Donyell Malen von der PSV Eindhoven auf dem Dortmunder Zettel. Der 22 Jahre alte Niederländer ist beim Klub von Mario Götze mit 15 Toren in dieser Saison bisher Top-Torschütze.