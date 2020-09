Europa bester Torjäger Immobile schwärmt trotz unglücklicher BVB-Zeit von Klopp: "Du vergisst ihn nicht"

Der italienische Nationalspieler Ciro Immobile schwärmt trotz seiner sportlich unglücklichen Zeit bei Borussia Dortmund von der Zusammenarbeit mit Trainer Jürgen Klopp. "Klopp hinterlässt dir etwas. Du vergisst ihn nicht. Ich hatte Glück, unter ihm spielen zu dürfen“, sagte der 30-Jährige der Sport Bild. "Er ist ein super emotionaler Trainer. Einer, für den du um jeden Ball kämpfst.“ Immobile spielte in der Saison 2014/15 unter Klopp bei Dortmund, erzielte nur drei Ligatreffer und konnte nicht überzeugen.

Der Angreifer war zuvor für eine Ablösesumme in Höhe von 18,5 Millionen Euro vom FC Turin nach Dortmund gewechselt. Zu den Gründen, warum es beim BVB für ihn nicht lief, sagte Immobile: "Ich glaube, dass ich einfach zu einem ungünstigen Zeitpunkt nach Dortmund gewechselt bin, was die Mannschaft betrifft. Der BVB wurde mit Jürgen Klopp 2011 und 2012 Meister und danach zweimal Zweiter. Vielleicht war dann die Luft raus." Am Ende der Hinrunde stand das Klopp-Team sogar auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nach nur einer Saison wurde Immobile an den FC Sevilla verliehen. Über die Zwischenstation FC Turin landete er 2016 bei Lazio Rom, wo er seither zu alter Stärke zurück gefunden hat.