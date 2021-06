Ciro Immobile als Hoffnungsträger im EM-Achtelfinale gegen Österreich: So tickt der Italien-Torjäger

"Einen besseren Start kann man sich kaum vorstellen", jubelte Italien-Torjäger Ciro Immobile nach dem 3:0 zum EM-Auftakt gegen die Türkei. Einen Treffer hatte er selbst zum ersten Dreier der "Squadra Azzurra" bei der Endrunde beigesteuert. "Italien schenkt sich eine magische Nacht. Ein Auftakt wie aus dem Märchen", feierte auch Italiens Verband FIGC und verglich Immobile bereits mit dem Torschützenkönig der WM 1990, Toto Schillaci. In der Tat lieferte der 31-Jährige starke Leistungen, legte beim nächsten 3:0-Sieg gegen die Schweiz einen Treffer nach und hatte damit maßgeblichen Anteil am italienischen Achtelfinal-Einzug der Italiener, der bereits nach den ersten beiden Partien feststand. Anzeige

Zwei Turniertreffer hat er bereits erzielt, ein weiteres Tor legte er auf – eine ordentliche Bilanz, zumal der Angreifer von Auswahltrainer Roberto Mancini im abschließenden Gruppenspiel gegen Wales (1:0) mit Blick auf die Strapazen der EM und das bereits gesicherte Ticket für die Runde der letzten 16 geschont wurde. Anders als Robert Lewandowski, Romelu Lukaku und Co., die in der EM-Torschützenliste mit einem Tor mehr direkt hinter Anführer Cristiano Ronaldo (5 Tore) rangieren, erhielt Immobile also deutlich weniger Spielzeit, ist mit drei Torbeteiligungen dennoch vorne dabei.

So gut wie aktuell lief es für den italienischen Torjäger jedoch nicht immer. Man erinnere sich an sein misslungenes Intermezzo in der Bundesliga. Als Torschützenkönig der Serie A wechselte Immobile zur Saison 2014/15 für 18,5 Millionen Euro mit vielen Vorschusslorbeeren ausgestattet zu Jürgen Klopp und Borussia Dortmund, sollte dort den in Richtung des FC Bayern abgewanderten Robert Lewandowski ersetzen. Bei den Westfalen konnte er jedoch nie vollends Fuß fassen, blieb mit 24 von 34 möglichen Liga-Partien, in denen ihm lediglich drei Treffer gelangen, deutlich hinter den Erwartungen zurück. Nach nur einer Saison mit immerhin 10 Toren in 34 Pflichtspielen war die unglückliche Liaison schon wieder beendet. Es folgte der Wechsel zum FC Sevilla.





Immobile trumpft bei Lazio Rom auf Richtig glücklich wurde Immobile aber auch da nicht, ging nach einem halben Jahr und 15 Partien (vier Tore) zurück zu Ex-Klub FC Turin, wo er die Saison zu Ende spielte (14 Partien, fünf Tore). Seine dortigen Leistungen riefen Liga-Konkurrent Lazio Rom auf den Plan, die den Stürmer für 9,45 Millionen Euro in die "ewige Stadt" lotsten. Dort blüht Immobile seither auf, machte bis heute 219 Pflichtspiele für die Römer und erzielte dabei 150 Tore. Zweimal (2018 und 2020) holte er sich sogar erneut den Titel als Torschützenkönig der italienischen Eliteklasse.