Lazio-Stürmer Ciro Immobile vor Bayern-Spiel: Darum muss ich den deutschen Fans nichts beweisen

Für den 31 Jahre alten Angreifer hat auch das Torjäger-Duell mit Robert Lewandowski einen besonderen Reiz. Immobile hatte es 2014 in der Bundesliga nicht geschafft, als dessen Nachfolger bei Borussia Dortmund zu überzeugen. Er müsse aber den Fans in Deutschland nichts beweisen. Sein Blick liegt einzig und allein auf seinem aktuellen Verein. „Mich interessiert nur das Gute für meine Mannschaft. Das habe ich schon vor den Spielen gegen Dortmund gesagt“, erklärte Immobile am Montag in der Online-Pressekonferenz des römischen Klubs. „Gegen die Deutschen habe ich gar nichts“, betonte er. Gegen den BVB hatte er in der Gruppenphase in Hin- und Rückspiel getroffen.