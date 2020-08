Europas Top-Torjäger Ciro Immobile verlängert Vertrag in Rom: "Lazio auf Lebenszeit"

Der einstige Dortmund -Flop Ciro Immobile sieht seine Zukunft ganz klar bei Lazio Rom . Der Serie-A-Klub stattet den Gewinner des "Goldenen Schuhs" mit einem neuen Vertrag aus - statt bis 2023 besitzt der 30-Jährige jetzt einen Kontrakt bis Ende Juni 2025. Damit ist ein Transfer in diesem Sommer nach dem Interesse einiger Top-Klubs wohl ausgeschlossen.

"Wir haben lange auf diese Nachricht gewartet. Mit dieser Entscheidung hat sich Immobile für Lazio auf Lebenszeit entschieden. Er ist ein Profi, der immer besser werden will und sicherlich die Messlatte in Bezug auf seine persönlichen Ziele höher legen will“, teilt Medienchef Stefano De Martino mit.

Immobile lässt Lewandowski und Ronaldo hinter sich

In Europas Rangliste hatte Immobile Robert Lewandowski (34 Tore) bereits am vorletzten Spieltag überholt. Dritter wurde Weltstar Cristiano Ronaldo (31 Tore) vor Timo Werner (28 Tore). Italiens Medien nannten Immobiles Rekord-Saison "historisch" (Corriere della Sera). Die Fußballnation habe über ein Jahrzehnt warten müssen, dass ein Landsmann den "Goldenen Schuh" nach Hause bringe. Überhaupt, dies hätten in den vergangenen Jahrzehnten nur zwei Italiener vor ihm geschafft: Roma-Ikone Francesco Totti (2006/07) und der frühere Bayern-Star Luca Toni (AC Florenz) ein Jahr zuvor.