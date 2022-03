Spitzenreiter Manchester City ist am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) im "Match of the Week" gefordert: Und das ist ein echtes Topspiel. Gegner im Etihad Stadium sind die aktuell viertplatzierten "Red Devils". Es kommt also zum Stadtderby zwischen Manchester City und Manchester United. Die "Citizens" um Nationalspieler Ilkay Gündogan haben sich nach der Last-Minute-Niederlage gegen Tottenham Hotspur wieder gefangen und konnten am vergangenen Spieltag den FC Everton mit 1:0 besiegen.

