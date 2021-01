City gewinnt Manchester-Derby - Stones und Fernandinho schießen Guardiola-Klub ins Ligapokal-Finale

Manchester City hat das Finale im englischen Ligapokal erreicht. Die Citizens bezwangen Stadtrivale Manchester United am Mittwoch mit 2:0 (0:0). John Stones (50. Minute) brachte City im Old Trafford nach einem Freistoß von Phil Foden in Führung. Fernandinho (83.) legte kurz vor Spielende den Treffer zum 2:0 nach - ebenfalls nach einem Standard. Die Mannschaft von Pep Guardiola folgt damit Tottenham Hotspur ins Endspiel am 25. April. Die Spurs hatten sich am Vorabend mit 2:0 gegen den Zweitligisten FC Brentford durchgesetzt. Manchester United muss indes einen Schritt vor dem Finale die Segel streichen. ManCity hatte den Ligapokal in den vergangenen drei Jahren gewonnen

