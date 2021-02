Civa gibt 100 Prozent für Lok Leipzig und die Familie: "Ich kann beides vereinbaren"

Überzeugt von Vision des Vereins

Verständlich, hatte der 48-Jährige doch Lok im vergangenen Sommer als ein niedergeschlagenes Häufchen aufgefunden und innerhalb weniger Wochen eine neue Truppe zu einem konkurrenzfähigen Team geformt. „Somit haben wir weiterhin Kontinuität in unserem Verein“, freut sich Präsident Thomas Löwe.

Platz sechs, obwohl erst zwölf Partien absolviert, ist ein beachtliches Ergebnis, hinzu kommt die Definition realistischer Ziele. „Ich bin überzeugt von den Visionen des Vereins“ so der A-Lizenz-Inhaber, dessen neuer Kontrakt für Liga vier und Liga drei gültig ist. Doch der Schritt in den bezahlten Fußball hat für den zweifachen Familienvater nicht Priorität, sondern vorerst die Entwicklung des Vereins und der Spieler.

Apropos Familie, die in Civas Fall in Berlin lebt: „Ich musste abwägen, ob ich für meine Familie und für Lok 100 Prozent geben kann und würde einen Teufel tun, für meine Familie nur 90 Prozent zu geben. Aber ich kann beides vereinbaren“, so Civa, der zudem die blau-gelbe Anhängerschaft nicht im Stich lassen wolle. „Mitglieder, Fans, Sponsoren haben das verdient, alle waren sehr fair zu mir.“