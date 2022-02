Civa wechselt Aufholjagd ein: Lok Leipzig dreht Partie in Luckenwalde

Luckenwalde. Vieles hat in dieser Saison bereits funktioniert beim 1. FC Lok Leipzig – nur Rückstände konnte, wollte, sollte der Viertligist noch nicht aufholen. Am Mittwochabend in Luckenwalde hakten die Probstheidaer auch diesen Punkt von der To-Do-Liste, drehten gegen die Gastgeber von Union einen 0:1-Rückstand zu einem 3:2 und holten somit den ersten Dreier nach Führung des Gegners. Anzeige

Der nun fünfte Sieg in Folge war Folge einer starken und furiosen zweiten Hälfte, in der Leon Heynke (49'), Bogdan Rangelov (66') und Eric Voufack (82') den Führungstreffer von Luckenwaldes Topscorer Daniel Becker aus der 21. Minute ausglichen. In der 85. Minute knallte Christian Flath durch einen Winkelschuss aus 20 Metern und einem Freistoßlattentreffer in der Nachspielzeit Spannung in die Schlussphase.

Almedin Civas Grundgerüst und Stammelf steht seit geraumer Zeit. Und nach dem Kampfsieg gegen Auerbauch (1:0) hatte Loks Cheftrainer keinen Grund, die Anfangsformation zu verändern. Seine Schützlinge begannen spielbestimmend, hatten jedoch mit körperbetonten Hausherren zu kämpfen. Und deren erste Chance landete im Kasten, als Becker einen Flachschuss außerhalb des Sechszehners verwandelte.



Nach einer tollen 2. Halbzeit dreht Lok das Spiel in Luckenwalde und gewinnt am Ende etwas glücklich mit 2:3 und bleibt weiter am BFC dran ⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ 90’ | 2:3 #FSVLOK #leipzig #fußballpur #lokleipzig Gepostet von 1. FC Lokomotive Leipzig am Mittwoch, 2. Februar 2022