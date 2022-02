Gerade zur rechten Zeit haben die "Red Devils" wieder in die Spur gefunden: Nachdem Manchester United in den letzten Wochen gerade in der Offensive oft Probleme hatte, ist man vor dem Champions-League-Achtelfinale bei Atletico Madrid am Mittwochabend (21 Uhr, DAZN) nun wieder in Torlaune. Vergangene Woche gegen Brighton und am Wochendende gegen Leeds erzielte man zusammen sechs Treffer. Gegen die defensivstarken Rojiblancos, die in der spanischen La Liga allerdings nur auf Platz fünf stehen, soll die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick nun an die Leistungen anknüpfen. "Um in solche Stadien zu spielen, sind wir alle hier und deswegen lieben wir dieses Spiel", sagte Trainer Ragnick vor der Partie.

