CL kompakt: FC Bayern droht nach Mbappé-Show früher Double-K.o. - Chelsea problemlos gegen Porto

FC Bayern München - Paris Saint-Germain 2:3 (1:2)

Dem Vorjahressieger FC Bayern München droht in der Champions League bereits im Viertelfinale der frühe Knockout. Bei der Wiederauflage des Endspiels von 2020 unterlagen die Münchner bei teils dichtem Schneetreiben in der Allianz Arena mit 2:3 (1:2) gegen Paris Saint-Germain und gehen somit mit einer schlechten Ausgangsposition in das Rückspiel im Pariser Prinzenpark am kommenden Dienstag. Überragend war bei PSG in einem an Höhepunkten reichen und phasenweise mitreißenden Spiel Doppeltorschütze Kylian Mbappé (3./68. Minute). Außerdem traf Marquinhos (28.) zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Franzosen. Die Bayern-Tore gingen auf die Konten von Ex-PSG-Profi Eric-Maxim Choupo-Moting (37.) und Thomas Müller (60.).

