CL kompakt: Jones schießt Liverpool gegen Ajax zum Gruppensieg – Porto im Achtelfinale

FC Liverpool - Ajax Amsterdam 1:0 (0:0)

Trotz großer Verletzungsprobleme hat der FC Liverpool mit dem minimalistischen 1:0 (0:0) gegen Ajax Amsterdam den Sieg in der Gruppe D unter Dach und Fach gebracht. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Jürgen Klopp erwischte einen Blitzstart: Curtis Jones prüfte Ajax-Torwart André Onana schon nach zwei Minuten zum ersten Mal, setzte wenig später einen weiteren Versuch an den Pfosten (6.) Dazwischen hatte auch Amsterdam eine Möglichkeit, Dusan Tadic agierte allerdings zu zögerlich (5.). Im Tor der Reds stand in Abwesenheit des verletzten Alisson Becker übrigens der junge Ire Caoimhin Kelleher - der allerdings unter Leitung des deutschen Schiedsrichters Tobias Stieler kaum geprüft wurde. Das Privatduell der ersten Spielminuten wurde nach der Pause wieder heiß: Onana unterschätzte eine Flanke, die immer länger wurde und auf den Fuß von Jones fiel, der auf den langen Pfosten durchgestartet war und sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ - 1:0 (58.). Sekunden zuvor war David Neres per Abpraller am Außenpfosten gescheitert, nachdem Kelleher gegen Noussair Mazraoui parierte. Der Ire hielt den Sieg in der Schlussphase mit einer Glanzparade gegen den Ex-Schalker Klaas Jan Huntelaar fest (88.). Anzeige

Atalanta Bergamo - FC Midtjylland 1:1 (0:1)

Ein Punkt gegen den FC Midtjylland ist für Atalanta Bergamo eigentlich zu wenig - wegen der Niederlage von Ajax in Liverpool reichte der Zähler beim 1:1 (0:1) dennoch, um sich vor dem letzten Spieltag auf den zweiten Platz der Gruppe zu verbessern. Der bereits ausgeschiedene Underdog aus Dänemark war früh durch Alexander Scholz in Führung gegangen, nachdem die Gastgeber in Reihe die mögliche eigene Führung versiebt hatten. Der Sohn deutscher Eltern, der bis in die 2010er Jahre noch die deutsche Staatsbürgerschaft besaß, überwand Atalanta-Torwart Marco Sportiello mit einem wuchtigen Rechtsschuss zum 1:0 (13.). Ihrer Favoritenrolle wurden die Italiener im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs dann kaum mehr gerecht, fast jeder Angriff blieb Stückwerk. Im zweiten Durchgang wurde es noch dramatischer - von Atalanta kam gegen starke Dänen fast nichts. Midtjylland indes gelang durch Sory Kaba per Hacke fast das 0:2 - der Ball klatschte aber an den Pfosten (63.). In der Schlussphase wurde Bergamo plötzlich doch besser: Cristian Romero köpfte eine passgenaue Flanke von Hans Hateboer (79.) zum 1:1 ins Tor.

FC Porto - Manchester City 0:0

Das bereits für das Achtelfinale qualifizierte Manchester City hat in der Champions League zum ersten Mal Punkte gelassen und beim FC Porto nur 0:0 gespielt. Das von Pep Guardiola durchrotierte ManCity (ohne Ilkay Gündogan) dominierte die Partie fast nach Belieben, hatte allein im ersten Durchgang sechs Torschüsse - auch wenn man insgesamt die nötige Kreativität vermissen ließ. Raheem Sterling scheiterte an Zaidu Sanusi, der für seinen geschlagenen Torwart Agustin Marchesin auf der Linie klärte (37.). Der vor der Saison von Porto-Rivale Benfica verpflichtete Ruben Dias hatte im zweiten Durchgang die Riesen-Chance für City, vergab jedoch frei vor dem Porto-Kasten (71.). Gabriel Jesus schien in der 83. Minute letztlich doch den Bann gebrochen zu haben, seinem 1:0 wurde jedoch wegen einer Abseitsposition die Anerkennung verweigert (83.). Der FC Porto qualifizierte sich vorzeitig für das Achtelfinale.

Olympique Marseille - Olympiakos Piräus 2:1 (0:1)