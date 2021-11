Der FC Bayern will sich auf dem Weg zum Gruppensieg weder von der Bundesliga-Niederlage beim FC Augsburg noch von Corona-Ärger aufhalten lassen. Bei Dynamo Kiew möchten die personell stark geschwächten Münchner am Dienstag (18.45 Uhr, DAZN) vorzeitig Platz eins in ihrer Vorrundengruppe der Champions League sichern. Für das Achtelfinale sind die Bayern bereits qualifiziert. "Champions League ist nie unwichtig, erst recht nicht für Bayern München", sagte Trainer Julian Nagelsmann. "Wir können jetzt eine Reaktion nach Augsburg zeigen." Dort hatten die Münchner am Freitag in der Bundesliga mit 1:2 verloren.

Der FCB geht allerdings erneut mit Corona-Sorgen in die Partie: Niklas Süle und Josip Stanisic sind nach ihren Infektionen noch nicht wieder zurück im Aufgebot. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlen, weil sie sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. Zu einem direkten Duell um den Gruppensieg kommt es indes im Parallelspiel zur frühen Anstoßzeit in Gruppe F: Der Gruppenerste Manchester United tritt in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Ole Gunnar Solskjaer beim punktgleichen FC Villarreal an. United-Legende Michael Carrick wird als Interimscoach an der Seite stehen.