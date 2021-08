CL-Playoffs kompakt: Kovac und AS Monaco verpassen Gruppenphase - Tiraspol erstmals dabei

Die AS Monaco ist in den Playoffs zur Champions League an Shakhtar Donezk gescheitert. Bei den Ukrainern kam die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac nicht über ein 2:2 nach Verlängerung hinaus. Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel in Monaco bedeutete dies für die Kovac-Elf das Aus in den Playoffs. Wissam Ben-Yedder (18. und 39. Minute) brachte die Monegassen früh in Front, Marlos (74.) rettete die Ukrainer in die Verlängerung, wo Ruben Aguitar (114.) per Eigentor das Scheitern Monacos besiegelte. Ärgerlich: Mit der Auswärtstorregel wäre Monaco um die deutschen Profis Kevin Volland, Ismail Jakobs und Alexander Nübel, die allesamt zum Einsatz kamen, nach 90 Minuten weitergekommen. Doch die UEFA schaffte die Regelung zu dieser Saison ab. Anzeige

Die weiteren beiden Playoff-Duelle am Mittwochabend liefen dagegen deutlich klarer ab: Der österreichische Meister RB Salzburg machte die insgesamt dritte Teilnahme an der Königsklasse in der Vereinsgeschichte mit einem 2:1-Sieg bei Bröndby IF klar. Mit dem gleichen Ergebnis gewann RB auch das Hinspiel in Salzburg. Im Rückspiel profitierte die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle von einem Blitzstart: Benjamin Sesko (4.) und Brenden Aaronson (10.) brachten die Gäste früh in Führung und zogen den Dänen vor ausverkauftem Haus im Vorort Kopenhagens schnell den Stecker. Die Gastgeber konnten durch Andreas Maxsö (62.) nur noch verkürzen.