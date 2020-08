Bei CL-Titel des FC Bayern: Barcelona muss wegen Coutinho wohl Millionen-Summe an Liverpool überweisen

Diese Summe müssen die Barcelona-Bosse englischen Medienberichten zufolge nämlich berappen, sollte der FC Bayern in diesem Jahr die Champions League gewinnen. Der Grund: Philippe Coutinho, der noch bis zum Ende des Finalturniers an die Münchner verliehen ist. Den 28-Jährigen hatte Barcelona im Januar 2018 für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet - aufgrund von Klauseln sind immer noch Ablöse-Gelder offen. Etwa bei einem Champions-League-Erfolg des Brasilianers - egal ist dabei, in welchem Trikot. Üblicherweise sind derartige Klauseln eher an Leistungen beim betroffenen Klub gebunden.