Nach Unruhen in Katalonien: Neuer Clásico-Termin für FC Barcelona gegen Real Madrid bestätigt

Der Clásico wird am 18. Dezember im Camp Nou stattfinden , wie das zuständige Komitee des spanischen Verbandes RFEF am Mittwochvormittag mitteilte. Die seit Tagen andauernden Unruhen in Katalonien und die Angst vor Auseinandersetzungen rund um das brisante Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid hatten zu einer Verschiebung des Spitzenspiels geführt. Dies hatte zuvor auch schon die spanische Regierung empfohlen . Ursprünglich war die Partie für den 26. Oktober angesetzt.

Zu Beginn der Gespräche über die Neuansetzung der Partie war sogar erwogen worden, das weltweit beachtete Topspiel von Barcelonas Heimstadion Camp Nou ins Bernabéu-Stadion in Madrid zu verlegen. Doch sowohl der FC Barcelona von DFB-Keeper Marc-André ter Stegen als auch Real um Nationalspieler Toni Kroos waren nach Medienberichten dagegen und wollten das Heimrecht nicht tauschen. In der Rückrunde wäre der Clásico in diesem Fall in Barcelona ausgetragen worden.