Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid: Tausende Sicherheitskräfte sollen Ausschreitungen verhindern

Wegen der geplanten Kundgebungen katalanischer Separatisten sind in Barcelona schon vor dem Anpfiff des Clásicos zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid in La Liga mehrere Tausend Sicherheitskräfte im Einsatz. Neben 1.000 Polizisten der katalanischen Regionalpolizei sollen 2.000 private Sicherheitsleute des FC Barcelona sowie zahlreiche Einsatzkräfte der Nationalpolizei für einen reibungslosen Ablauf der Partie am Mittwochabend (20.00 Uhr/DAZN) sorgen, berichtete das spanische Fernsehen.