Clásico-Generalprobe: Ex-BVB-Profi Ousmane Dembélé lässt FC Barcelona gegen Valladolid spät jubeln

In letzter Minute hat der FC Barcelona einen erhofften Heimsieg in der spanischen Liga doch noch perfekt gemacht und sich mit einem glücklichen Erfolg auf den Clásico eingestimmt. Das Starensemble mit den Superstars Lionel Messi und Antoine Griezmann mühte sich am Montagabend zu einem 1:0 (0:0) gegen das abstiegsgefährdete Team von Real Valladolid. Der frühere BVB-Profi Ousmane Dembélé ließ den Favoriten nach seinem Tor erst in der 90. Minute jubeln.

