"Weißes Desaster": Spanische Presse rechnet nach Clásico-Klatsche mit Real Madrid und "Ancelottis Harakiri" ab

"Xavis Mannschaft tanzt mit der von Ancelotti. Die bizarren Entscheidungen des Italieners beschleunigen das weiße Desaster", schrieb die Sportzeitung As in Richtung von Real, das ausnahmsweise in schwarzen Trikots auflief, und Coach Carlo Ancelotti. Der Italiener werfe eine Menge Kredit aus dem Fenster, sein Pläne mit Luka Modric in der Spitze und der Umstellung auf eine Dreierkette seien nicht aufgegangen. Das "taktische Chaos" fasste die As als "Ancelottis Harakiri" zusammen. "Eine Chordarbietung der Mannschaft von Xavi gegen ein zerbrechliches Madrid, das unfähig ist, den Ball zu halten oder zu erobern und im eigenen Stadion fällt", befand Marca.