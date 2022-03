Es hat Tradition, dass Real Madrid im eigenen Estadio Santiago Bernabéu in schneeweißen Trikots aufläuft. Das war bereits früher in den 50ern so, als ein gewisser Alfredo Di Stéfano die Ära des "weißen Balletts" begründete. Und das ist auch heute noch so, wenn Superstars wie Vinicius Junior, Casemiro oder die Ex-Bayern-Profis Toni Kroos und David Alaba vor heimischem Publikum auflaufen. Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel: Im großen Clasico am Sonntagabend (21 Uhr/DAZN) gegen den FC Barcelona spielen die "Königlichen" nämlich nicht in weißen, sondern in schwarzen Jerseys. Anzeige

Warum verzichtet das Team von Trainer Carlo Ancelotti auf das traditionelle weiße Dress - ausgerechnet in einem so bedeutsamen Spiel? Die Antwortet lautet: Real Madrid möchte sich anlässlich des 120. Geburtstages (Gründung am 6. März 1902) besonders in Szene setzen. Die Verantwortlichen der adidas-Marke Y3 haben zu diesem Anlass ein Sondertrikot entwerfen lassen, wie der Verein zusammen mit dem Sponsor vor dem Clasico bekanntgab.

Nicht die erste Ausnahme von der (weißen) Regel

Warum dieses Sondertrikot ausgerechnet in Schwarz gehalten sein müsste, wurde zunächst nicht bekannt - und stieß bei vielen traditionellen Real-Fans im Netz nicht unbedingt auf Gegenliebe. Denn: Generationsübergreifend ist bekannt, dass die "Königlichen" im eigenen Stadion grundsätzlich in Weiß auflaufen. Ein Novum ist diese Abweichung gegen Barca jedoch nicht, da man unter anderem 2019 als Zeichen für den Klimaschutz zu Hause einmal im grünen Dress aufgelaufen war.