Offiziell: Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid wird verschoben

Der anstehende Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona am 26. Oktober wird offiziell verschoben. Wie der spanische Fußballverband am Freitag bekanntgab, sollen sich die beiden Vereine auf einen neuen Termin einigen. Als Grund für die Entscheidung gelten die politischen Unruhen in Katalonien, nachdem mehrere Separatistenführer für ihre Rolle in der Unabhängigkeitsbewegung der Region zu langen Haftstrafen verurteilt worden waren.

Auch spanische Regierung für Verlegung

Der Verband (RFEF) habe beiden Klubs am späten Donnerstagabend in Madrid den 18. Dezember als neuen Termin für das Clásico vorgeschlagen, hieß es zuvor in spanischen Medien. Zuvor hatte auch die spanische Regierung eine Verschiebung des Spiels zwischen Barcelona um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und Real Madrid um Nationalspieler Toni Kroos empfohlen, das eigentlich am 26. Oktober stattfinden sollte.

Die beiden Klubs seien mit dem 18. Dezember als neuem Austragungstermin einverstanden, berichteten Medien wie die Zeitungen AS und Marca. Die Profi-Liga sei aber dagegen, den Clásico zwischen La-Liga-Spitzenreiter Real und den Katalanen an einem Mittwoch austragen zu lassen - offenbar wegen befürchteter Einbußen bei den TV-Einnahmen. Sie schlage deshalb den 7. Dezember vor, einen Samstag. Die für diesen Tag angesetzten Spiele Real Madrid gegen Espanyol Barcelona und FC Barcelona gegen Real Mallorca sollten nach dem Willen der Liga schon am 4. Dezember stattfinden. Der Verband habe alle Parteien dazu aufgefordert, sich bis Montag auf einen neuen Termin zu einigen, hieß es.

Verband setzt Frist für Real und Barca

In einem Statement des spanischen Fußballverband heißt es, dass so eine "ungeordnete Austragung" der Partie verhindert werden soll. Real Madrid und Barcelona müssen eine Frist bis zum 21. Oktober um 10 Uhr einhalten, um einen neuen Termin zu finden. Andernfalls werde der Verband selbst die Neuansetzung bestimmen.

Grund für die Verschiebung sind Sicherheitsbedenken, da am 26. Oktober in Barcelona eine Großdemo der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung gegen die harten Gerichtsurteile für die Separatistenführer der Region geplant ist. Neun wichtige Personen der Bewegung waren am Montag vom Obersten Gericht in Madrid wegen ihrer Rolle beim illegalen Unabhängigkeitsreferendum vom Herbst 2017 zu Freiheitsstrafen zwischen neun und 13 Jahren verurteilt worden. Seither kommt es in der Region und speziell in Barcelona immer wieder zu teils gewalttätigen Protesten und Ausschreitungen.

Valverde befürwortet Clasico in Barcelona

