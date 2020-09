Perfekt! Claudio Pizarro kehrt als Botschafter zum FC Bayern zurück – "Ist mir eine Ehre"

Immer wieder hatte es in den vergangenen Monaten Gerüchte über eine Rückkehr Pizarros an die alte Wirkungsstätte gegeben. "Ich habe immer gesagt, dass ich das Angebot interessant finde, beim FC Bayern etwas zu machen", erklärte er im Juli. Nun ist das Engagement fix, mit dem der Ex-Profi sich in eine Liste prominenter Kollegen einreiht. So sind unter anderem Bixente Lizarazu und Giovane Elber als Markenbotschafter für die Münchner tätig - der heutige Sportvorstand Hasan Salihamidzic war zuvor ebenfalls Botschafter.